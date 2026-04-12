Η Ανθή Βούλγαρη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» την Κυριακή του Πάσχα 12/04, όπου μίλησε για την προσωπική της ζωή, την επαγγελματική της πορεία και τις απόψεις της για τον χώρο των media.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του Mega Channel αναφέρθηκε αρχικά στη μητρότητα, σημειώνοντας πως ο ερχομός του παιδιού της έχει αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητά της, καθώς το ενδιαφέρον της είναι πλέον στραμμένο στον γιο της.

Παράλληλα, μίλησε για τη συνεργασία της με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, τονίζοντας ότι μεταξύ τους υπάρχει αλληλοσεβασμός και ισορροπία, χωρίς ανταγωνιστικές τάσεις, κάτι που –όπως είπε– συμβάλλει στη λειτουργία της εκπομπής.

Αναφερόμενη στο infotainment και στη σύγχρονη τηλεοπτική πραγματικότητα, υπογράμμισε ότι η σωστή δημοσιογραφική προσέγγιση απαιτεί γνώση, μέτρο και υπευθυνότητα, ενώ ξεκαθάρισε πως η ίδια δεν αυτοπροσδιορίζεται ως influencer, αλλά ως δημοσιογράφος.

Κλείνοντας, η Ανθή Βούλγαρη τόνισε με έμφαση ότι, κατά την άποψή της, ένας influencer δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ρόλο του δημοσιογράφου, καθώς πρόκειται για δύο διαφορετικές ιδιότητες και απαιτήσεις.

Govastiletto.gr – Ανθή Βούλγαρη: Τι έκανε στη Νόνη Δούνια και την εξόργισε – «Δεν μπορώ καθόλου, τι είναι αυτά;»