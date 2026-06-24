Η Ανθή Βούλγαρη το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου περιέγραψε την περιπέτεια που έζησε με την υγεία της.

Μέσα από τον αέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» η δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι την προηγούμενη μέρα φεύγοντας από την εκπομπή έβγαλε σπυράκια σε όλο της το σώμα, με την ίδια να θεωρεί αμέσως ότι είναι κάποια αλλεργία, γι’ αυτό και προσπάθησε αμέσως να βρει νοσοκομείο. Η Ανθή Βούλγαρη περιέγραψε όλη την περιπέτεια που πέρασε μέχρι να βρει τελικά γιατρό τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν νοσοκομεία και διαθέσιμοι γιατροί.

«Κάτι με πείραξε χθες. Κάτι με τσίμπησε, κάτι έφαγα…Βγάζω σπυράκια σε όλο μου το σώμα και σκέφτομαι ότι έπαθα αλλεργικό σοκ. Έγινε χθες το μεσημέρι που έφυγα από εδώ. Κλειστά όλα τα ιδιωτικά ιατρεία και είπα να πάω στο κέντρο υγείας Κορωπίου. Μου είπαν ότι έχουν έναν γενικό ιατρό, μου είπαν ότι χρειάζομαι δερματολόγο. Τι να μου κάνει ο γενικός ιατρός;….

Πήγα στο Συγγρός, έκανα 40 λεπτά να φτάσω, αν είχα κάτι χειρότερο θα έμενα στο δρόμο. Φτάνω και απ΄ έξω ήταν 30 άτομα. Είχα πάει 6. Τελικά βρήκα έναν γιατρό στη Νέα Σμύρνη και πήγα…Τελικά έχω πάει αλλεργία σε κάτι. Έχει πέσει το ανοσοποιητικό μου σύστημα…Μου σύστησαν να κάτσω σπίτι μια εβδομάδα. Έφαγα και αβγά και φράουλες και σοκολάτα…Λες να με τσίμπησε καμία αράχνη;

Το θέμα δεν είμαι εγώ, το θέμα είναι ότι δεν γίνεται να μην υπάρχει ένα νοσοκομείο κανονικό και να τρέχεις από κέντρο υγείας σε κέντρο υγείας» είπε η Ανθή Βούλγαρη.

govastiletto.gr -Ανθή Βούλγαρη: Οι δηλώσεις για τη μητρότητα και το σώμα της