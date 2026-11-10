Την ενόχλησή της για τα δημοσιεύματα και τα σχόλια που τη θέλουν να περιμένει το δεύτερο παιδί της εξέφρασε δημόσια η Ανθή Βούλγαρη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση μέσα από ένα βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αντιδρώντας στην αναπαραγωγή φημών που, όπως υπογράμμισε, δεν είχαν προηγουμένως διασταυρωθεί.

Το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου είχε ήδη διαψεύσει τις πληροφορίες περί εγκυμοσύνης μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Λίγες ώρες αργότερα, επανήλθε στο θέμα, εκφράζοντας ακόμη πιο έντονα τη δυσαρέσκειά της για τα σχόλια που έγιναν με αφορμή την εμφάνιση της κοιλιάς της.

Όπως ανέφερε, έχει πάρει μερικά κιλά, ενώ δεν έχει αδιαθετήσει τους τελευταίους δύο μήνες.

Παράλληλα, επισήμανε ότι υπάρχουν πολλοί πιθανοί λόγοι για τις αλλαγές στο σώμα μιας γυναίκας και πως δεν είναι σωστό κάθε διαφορετική εικόνα να συνδέεται αυτόματα με μια εγκυμοσύνη.

«Πρέπει όλες να είμαστε flat;»

Η Ανθή Βούλγαρη δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το συγκεκριμένο θέμα, τονίζοντας ότι μια γυναίκα μπορεί να περνά διάφορες ορμονικές ή ψυχολογικές καταστάσεις, χωρίς να οφείλει να δίνει εξηγήσεις για το σώμα της.

«Έχω εκνευριστεί, γιατί θα μπορούσα να είμαι σε οποιαδήποτε διαδικασία. Θα μπορούσα να παίρνω ορμόνες. Θα μπορούσα να είμαι στην εμμηνόπαυση. Θα μπορούσα να μην είμαι καλά ψυχολογικά. Θα μπορούσε χίλια δύο μπορεί. Και στο 2026, πάμε για 2027, αναπαράγονται τέτοια δημοσιεύματα. Πραγματικά, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή πρέπει όλες να είμαστε flat και υπάρχει κάποιος κώδικας για το πώς θα πρέπει να είμαστε;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να βγει δημόσια και να δικαιολογήσει την αλλαγή στην εμφάνισή της. Ωστόσο, η συνεχής αναπαραγωγή των σχετικών δημοσιευμάτων, χωρίς να έχει προηγηθεί επικοινωνία μαζί της ή επιβεβαίωση των πληροφοριών, την οδήγησε να τοποθετηθεί.

Και συμπλήρωσε: «Λοιπόν, όχι, δεν είμαι έγκυος. Το είπα και μέσα από την εκπομπή. Αλλά γιατί ρε παιδιά θα πρέπει να απολογηθώ επειδή έχω πάρει μερικά κιλά; Ή η κάθε γυναίκα γιατί θα πρέπει να απολογείται αν περνάει μια ορμονολογική διαταραχή, αν δεν της έχει έρθει περίοδος για μερικούς μήνες, αν είναι στην εμμηνόπαυση, αν έχει φάει ή αν τελικά δεν έχει flat κοιλιά;», είπε.

Κλείνοντας, η Ανθή Βούλγαρη αναφέρθηκε ξανά στην προσωπική της κατάσταση, σημειώνοντας πως δεν έχει περίοδο εδώ και δύο μήνες και πως κάποιες φορές τρώει λίγο περισσότερο.

«Αλήθεια, πραγματικά σας ενδιαφέρει όντως να σας πω τι έχω; Αλήθεια, ναι. Δεν μου έχει έρθει η περίοδος δύο μήνες και άλλες φορές τρώω και λίγο παραπάνω. Τι να κάνω τώρα πειράζει; Αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Απλά», κατέληξε.

View this post on Instagram A post shared by Anthi Voulgari (@anthivoulgari)

Govastiletto.gr – «Αυτό εδώ είναι καλοπέραση»: Η Ανθή Βούλγαρη διαψεύδει τις φήμες για δεύτερη εγκυμοσύνη