Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την Ανθή Βούλγαρη, καθώς γιορτάζει τα γενέθλιά της on air, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος δέχθηκε θερμές ευχές από συνεργάτες και αγαπημένα της πρόσωπα, ωστόσο η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε λίγο αργότερα στο πλατό.

Συγκεκριμένα, μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα, στο στούντιο εμφανίστηκε η Ματίνα Παγώνη κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα τη δημοσιογράφο.

Η Ανθή Βούλγαρη, εμφανώς συγκινημένη, ευχαρίστησε τους συνεργάτες της λέγοντας: «Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά, είναι ιστορική στιγμή! Με συγκίνησε!»

Το πλατό γέμισε χαμόγελα και ευχές, με τη συγκινητική στιγμή να κερδίζει το θερμό χειροκρότημα όλων.

