Αιχμηρά σχόλια για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε η Ανθή Βούλγαρη το πρωί της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», με αφορμή την αποχώρησή της από την Αθήνα.

«Μαθαίνω ότι φεύγει και πιστολιάζει»

Η δημοσιογράφος συζήτησε με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο για τα προσωπικά αντικείμενα και τα ρούχα που φέρεται να συγκεντρώνει η Αμερικανίδα διπλωμάτης ενόψει της αναχώρησής της, κάνοντας παράλληλα αναφορά σε πληροφορίες που, όπως ξεκαθάρισε, δεν είχε ακόμη διασταυρώσει.

«Καλά, τώρα φύγανε τα μεγαλεία, Ιορδάνη μου. Τώρα είναι απλά η Κιμ. Η Κίμπερλι. Εγώ τώρα μαθαίνω κάτι παρασκηνιακά. Θέλω να το διασταυρώσω», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, η Ανθή Βούλγαρη προχώρησε σε πιο αιχμηρό σχόλιο, κάνοντας λόγο για πιθανές οικονομικές εκκρεμότητες.

«Μαθαίνω ότι φεύγει και πιστολιάζει. Χρωστάει μαλλιά, λούσα… Γύρω-γύρω τέλος πάντων. Αυτό μαθαίνω τώρα. Αλλά εντάξει, μπορεί η γυναίκα να είχε κάνει άλλα κουμάντα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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