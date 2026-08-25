Ο μουσικός Κώστας Κωνσταντινίδης βρέθηκε αντιμέτωπος με τις Αρχές, μετά από καταγγελία της συζύγου του, δημοσιογράφου και παρουσιάστριας Ανθής Βούλγαρη, για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η υπόθεση έγινε γνωστή τη Δευτέρα 24 Αυγούστου και από τότε βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Ανθή Βούλγαρη απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, ενώ ο Κώστας Κωνσταντινίδης προσήχθη και στη συνέχεια η προσαγωγή του μετατράπηκε σε σύλληψη.

Οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί σχετικά με το περιστατικό κάνουν λόγο για έντονο καβγά μεταξύ του ζευγαριού, ενώ ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι υπήρξε ένταση, αρνούμενος ωστόσο ότι άσκησε βία.

Η είδηση προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς μέχρι πρόσφατα οι δημόσιες αναφορές για τη σχέση τους έδιναν την εικόνα μιας οικογένειας που είχε αφήσει πίσω της τις δυσκολίες της πρώτης περιόδου μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2020 στο Πήλιο και τον Μάρτιο του 2025 απέκτησε τον γιο του.

Μάλιστα, σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Ανθή Βούλγαρη είχε μιλήσει ανοιχτά για τις αλλαγές που έφερε η γονεϊκότητα στη σχέση τους, αναφερόμενη στις συγκρούσεις που είχαν αντιμετωπίσει μετά τον ερχομό του παιδιού.

Η επίσημη ανακοίνωση του MEGA για την επιστροφή της στην «Κοινωνία Ώρα MEGA»

Την ώρα που το όνομα της Ανθής Βούλγαρη βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας και απασχολεί έντονα τα δημοσιεύματα και τα social media, το MEGA ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή της στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του σταθμού.

Η παρουσιάστρια θα βρίσκεται και τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο πλευρό του Ιορδάνη Χασαπόπουλου, καθώς οι δύο δημοσιογράφοι επιστρέφουν με την «Κοινωνία Ώρα MEGA» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 05:40.

Η επιστροφή της εκπομπής έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η προσωπική ζωή της Ανθής Βούλγαρη βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, με το MEGA να επιβεβαιώνει παράλληλα ότι η συνεργασία της με τον σταθμό συνεχίζεται κανονικά.

Η στάση που αναμένεται να κρατήσει η Ανθή Βούλγαρη στο MEGA

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ανθή Βούλγαρη δεν προτίθεται να τοποθετηθεί δημόσια για τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με την προσωπική της ζωή.

Η δημοσιογράφος αναμένεται να κρατήσει την ίδια στάση τόσο στην πρεμιέρα της εκπομπής της, όσο και εκτός τηλεοπτικού αέρα.

Η ίδια μάλιστα, φέρεται να δέχεται μεγάλο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων, στα οποία μέχρι στιγμής δεν έχει επιλέξει να απαντήσει.

Άνθρωποι από το περιβάλλον της μεταφέρουν πως αυτή την περίοδο προτεραιότητά της είναι ο γιος της, αποφεύγοντας να σχολιάσουν περαιτέρω την κατάσταση.

Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.

Govastiletto.gr – Ανθή Βούλγαρη στον αέρα του Mega: Το μήνυμα τηλεθεάτριας που την έκανε να ξεσπάσει