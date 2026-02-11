Η Ανθή Βούλγαρη παραχώρησε μία ειλικρινή και εκτενή συνέντευξη στο podcast Anestea the Podcast με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, όπου μίλησε ανοιχτά για προσωπικές και επαγγελματικές της εμπειρίες.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο δύσκολο ταξίδι των εξωσωματικών, τις στιγμές αμφιβολίας και πίεσης που βίωσε στην προσπάθεια να γίνει μητέρα, αλλά και στον τρόπο που η γέννηση του παιδιού της άλλαξε τη δυναμική στη σχέση της με τον σύζυγό της.

Όπως εξομολογείται, η επιθυμία για μητρότητα δεν είναι πάντα απλή υπόθεση και συχνά αντιμετωπίζεται με ακατανόητο τρόπο από το περιβάλλον.

«Αν εσύ θέλεις παιδί, εγώ δεν μπορώ να σου το δώσω…», αναφέρει χαρακτηριστικά σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της συνέντευξης.

Σε πιο δύσκολες αποκαλύψεις, η Ανθή μοιράστηκε τη στιγμή που της ανακοίνωσαν ότι έχει όγκο στο κεφάλι, την επέμβαση που ακολούθησε και τον φόβο που ένιωσε για τη ζωή της, αναδεικνύοντας την εσωτερική δύναμη που χρειάστηκε για να συνεχίσει.

Παράλληλα, η ίδια μίλησε για την πορεία της στην πρωινή ζώνη, τον ανταγωνισμό και την επιτυχία, ενώ σχολίασε και αν θα την έβλεπε κανείς να μετακινείται σε διαφορετικές τηλεοπτικές ώρες, αποκαλύπτοντας με ειλικρίνεια τις σκέψεις της για το μέλλον της στην τηλεόραση.

Η συνέντευξη θα προβληθεί, αύριο Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 18.00

