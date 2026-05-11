Η Ανθή Βούλγαρη έκανε μια… επεισοδιακή είσοδο στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega το πρωί της Δευτέρας, καθώς εμφανίστηκε περίπου 40 λεπτά αργότερα από την έναρξη.

Η παρουσιάστρια εξήγησε πως δεν άκουσε το ξυπνητήρι της και την πήρε ο ύπνος, κάτι που σχολιάστηκε με αρκετό χιούμορ, αλλά και πειράγματα από τον συμπαρουσιαστή της, Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

Ο δημοσιογράφος, βλέποντάς τη να μπαίνει στο πλατό, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ευτυχισμένος άνθρωπος ρε φίλε, 6:22», ενώ αργότερα της είπε χαριτολογώντας πως «όλοι έχουμε ψυχή» και πως δεν γίνεται μόνο εκείνη να κοιμάται περισσότερο.

Η Ανθή Βούλγαρη παραδέχτηκε πως το τελευταίο διάστημα δυσκολεύεται περισσότερο λόγω της καθημερινότητας ως μητέρα, εξηγώντας ότι ο διακεκομμένος ύπνος και οι απαιτήσεις της μητρότητας επηρεάζουν την ξεκούρασή της.

Από την πλευρά του, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος της συνέστησε με χιουμοριστική, αλλά και πιο σοβαρή διάθεση να περιορίσει κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες ετκός δουλειάς, επισημαίνοντας πόσο απαιτητικό είναι το καθημερινό πρωινό πρόγραμμα της τηλεόρασης.

Govastiletto.gr – Η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε στο πόστο της στο «Κοινωνία ώρα Mega»