Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

28η Οκτωβρίου σήμερα και ο κόσμος έχει ξεχυθεί στους δρόμους για να παρακολουθήσει τις παρελάσεις που πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της χώρας για την εθνική επέτειο.

Τα social media έχουν «πλημμυρίσει» με δημοσιεύσεις από αυτές αλλά και από φωτογραφίες περήφανων γονιών με τα παιδιά τους που είτε συμμετέχουν είτε παρακολουθούν με τις ελληνικές σημαίες στα χέρια τους από δίπλα.

Ανάμεσά τους και η Ανθή Βούλγαρη, η οποία κοινοποίησε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία με το μικρό γιο της στο καρότσι του, πάνω στο οποίο είχε βάλει η ίδια την ελληνική σημαία, κρύβοντας φυσικά το πρόσωπό του, ώστε να εκφράσει τις δικές της ευχές για αυτή την ημέρα.

Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά και από εμάς!!!».

