Στις φήμες που τους θέλουν να παίρνουν τηλεοπτικό «διαζύγιο» από τη νέα σεζόν απάντησαν σήμερα μέσα από τον αέρα του «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη.

Η παρουσιάστρια πήρε αφορμή από τα δεκάδες μηνύματα των τηλεθεατών, οι οποίοι ανησυχούν για το μέλλον της εκπομπής και ρωτούν επίμονα αν το επιτυχημένο δίδυμο της πρωινής ζώνης θα παραμείνει μαζί και του χρόνου.

«Επειδή μας ρωτάτε αν θα είμαστε του χρόνου μαζί, δεν έχουμε ακούσει κάτι ότι θα μας χωρίσουνε… Τι να πω; Γιατί ρωτάει και η κυρία Σταυρούλα: “Υπόσχεση, του χρόνου θα είστε πάλι μαζί;” Αν δεν μας χωρίσει η ζωή γενικότερα, μαζί θα είμαστε», ξεκαθάρισε η Ανθή Βούλγαρη.

«Τι έχει ακούσει ο καθένας, γιατί κι εμείς συνέχεια διαβάζουμε και ρωτάνε, λένε διάφορα, γράφουνε, κάνουν… Εντάξει, δεν βαριέστε, κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια», τόνισε από τη δική του πλευρά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

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