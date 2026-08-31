Με διαφορετικό και ιδιαίτερα χιουμοριστικό τρόπο έκαναν την επιστροφή τους στην πρωινή ενημέρωση η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, καθώς το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου καλημέρισαν ξανά το τηλεοπτικό κοινό μέσα από την «Κοινωνία Ώρα Mega».

Οι δύο δημοσιογράφοι επέστρεψαν στο πλατό της εκπομπής για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, έχοντας διάθεση για… παιχνίδι από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Λίγο πριν εμφανιστούν ζωντανά στους τηλεοπτικούς δέκτες, προβλήθηκε ένα διαφορετικό βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστούσαν οι ίδιοι.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος μετατράπηκαν σε σούπερ ήρωες, αναλαμβάνοντας μια αποστολή που τους οδηγούσε μέχρι το στούντιο της εκπομπής, προκειμένου να… σώσουν την ενημέρωση.

Η ιδιαίτερη εμφάνισή τους προκάλεσε φυσικά το χιουμοριστικό σχόλιο της Ανθής Βούλγαρη, η οποία αστειεύτηκε με την εμφάνιση που της είχε δημιουργήσει το AI.

«Επιστρέψαμε! Και πώς επιστρέψαμε; Γιατί δεν μου βάλατε αυτά τα ωραία τα μπορντό κολλητά ρούχα και έβαλα εγώ αυτό το απλό πουκαμισάκι; Μπράβο στο ΑΙ και στον σκηνοθέτη μας», σχολίασε με χιούμορ.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ο οποίος αποκάλυψε πως αρχικά πίστευε ότι οι ψηφιακές εκδοχές τους θα ήταν εκείνες που θα αναλάμβαναν την παρουσίαση της εκπομπής: «Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι αυτοί θα κάνουν την εκπομπή».

Με χαμόγελα και ανεβασμένη διάθεση ξεκίνησε, λοιπόν, η νέα τηλεοπτική σεζόν για το δίδυμο της «Κοινωνίας Ώρα Mega», που συνεχίζει για ακόμη μία χρονιά το καθημερινό πρωινό ραντεβού του με το τηλεοπτικό κοινό.

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