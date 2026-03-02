Η Ανθή Βούλγαρη θέλησε να απολαύσει, το μεσημέρι της Τρίτης 2/3, μια μεσημεριανή βόλτα με τον μονάκριβο γιο της στην Παιδική Χαρά.

Η γνωστή δημοσιογράφος, και παρουσιάστρια του Mega επέλεξε, μετά το τέλος της εκπομπής της «Κοινωνία ώρα Mega», να περάσει χρόνο με τον μικρό Μάριο, αλλά και το σκυλάκι τους. Ωστόσο, ένα περιστατικό με έναν άγνωστο την σόκαρε.

«Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη φίλη μου την Πασχαλία και έχουμε βγάλει τα μωράκια μας βόλτα, με το καρότσι. Είμαστε στην παιδική χαρά, έχουμε πάρει και τη Λάρα, το σκυλάκι μου, την έχουμε δεμένη και παίζουν τα παιδάκια μας. Έρχεται ένας κύριος και μου λέει: “Το σκυλάκι δικό σας είναι;”. Λέω: “Ναι, ενοχλεί; Να το πάω πιο εκεί;”. Μου λέει: “Θα το πάρεις και θα απολυμάνεις και την περιοχή γιατί εδώ παίζουν τα παιδιά μας”. Και έχω σοκαριστεί. Και του λέω: “Κύριε, το σκυλάκι είναι εμβολιασμένο…”. Αλλά παρόλα αυτά να καθαρίσω με μωρομάντηλο.

Μου λέει: “Άντε, πάρ’ το γιατί θα καλέσω το 100”. “Που να καλέσεις και το 200!”, του λέω. Αλλά απ’ την άλλη, δεν θα κάτσεις να μαλώσεις. Αναρωτιέμαι όμως. Πραγματικά μετά απορούμε, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν και δεν σέβονται τα ζώα, δεν σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας».

