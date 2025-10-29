Το μεγαλύτερο μέρος των αναρτήσεών της αφορά την εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA και τη ζωή με τον μικρό της γιο.
Ωστόσο, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στο TikTok ένα διαφορετικό και άκρως διασκεδαστικό βίντεο.
Στο καμαρίνι της, στα γραφεία του MEGA, η Ανθή εμφανίζεται να χορεύει με τους συνεργάτες της το νέο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα, «Δεν κάνω εγώ για σπίτι», κρατώντας στα χέρια της μια… σκούπα και ένα πετσετάκι.
Ο αυθορμητισμός της, το χιούμορ της και ο ρυθμός του τραγουδιού έκαναν το βίντεο να γίνει αμέσως viral, με τους followers της να σχολιάζουν πόσο ακομπλεξάριστη και fun παραμένει.
@anthivoulgaritiktok @Foureira κακό μας έχεις κάνει❤️😍 #ελληνικοτικτοκ #anthivoulgari #foureira #μπεσφυ #denkanwegwgiaspiti @Karina Biskova @athinaklimi_ ♬ Den Kano Ego Gia Spiti – Eleni Foureira & Arcade
