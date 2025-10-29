Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η ίδια δεν διστάζει να μοιράζεται αυθόρμητες στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το μεγαλύτερο μέρος των αναρτήσεών της αφορά την εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA και τη ζωή με τον μικρό της γιο.

Ωστόσο, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στο TikTok ένα διαφορετικό και άκρως διασκεδαστικό βίντεο.

Στο καμαρίνι της, στα γραφεία του MEGA, η Ανθή εμφανίζεται να χορεύει με τους συνεργάτες της το νέο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα, «Δεν κάνω εγώ για σπίτι», κρατώντας στα χέρια της μια… σκούπα και ένα πετσετάκι.

Ο αυθορμητισμός της, το χιούμορ της και ο ρυθμός του τραγουδιού έκαναν το βίντεο να γίνει αμέσως viral, με τους followers της να σχολιάζουν πόσο ακομπλεξάριστη και fun παραμένει.