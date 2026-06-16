Δηλώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα» παραχώρησε η Ανθή Βούλγαρη, μιλώντας τόσο για τα επαγγελματικά της σχέδια, όσο και για τη νέα καθημερινότητα που βιώνει ως μητέρα.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε αρχικά στην ολοκλήρωση της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, τονίζοντας πως η ομάδα της εκπομπής αισθάνεται κούραση, αλλά και ικανοποίηση για όσα πέτυχε.

«Είμαστε πολύ κουρασμένοι και υπάρχει χαρά που τελειώνουμε. Συνεχίζουμε κανονικά την επόμενη σεζόν, στην ίδια ώρα, με καινούργια πράγματα, ανανεωμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της εκπομπής και τη νέα τηλεοπτική χρονιά.

Παράλληλα, η Ανθή Βούλγαρη μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη μητρότητα και τον γιο της, εξηγώντας πως οι πρώτοι μήνες περνούν πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο φανταζόταν: «Είναι σαν να ήταν χθες όλα. Περνάνε όλα σαν νεράκι. Γι’ αυτό κάθε στιγμή πρέπει να τη χαίρεσαι, ακόμα και την πιο δύσκολη, γιατί μεγαλώνουν τόσο γρήγορα, που δεν το καταλαβαίνεις»..

Η παρουσιάστρια στάθηκε ιδιαίτερα στις πιέσεις που δέχονται οι γυναίκες μετά τη γέννα, τόσο για την εικόνα τους, όσο και για τον ρόλο τους ως μητέρες, επαγγελματίες και σύζυγοι: «Μου κάνει εντύπωση το πόσο πολύ πιεζόμαστε οι γυναίκες στο να πρέπει να είμαστε τέλειες. Τέλεια μαμά, τέλεια επαγγελματίας, τέλεια σύζυγος. Όλο αυτό είναι πολύ στρεσογόνο».

«Όταν το σώμα σου δημιουργεί έναν άνθρωπο, χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει. Και αν δεν επανέλθει πλήρως, κι αυτό μια χαρά είναι. Κι εγώ το πέρασα αυτό το στάδιο, αλλά όταν βλέπω αυτό το πλάσμα που έχω μπροστά μου, λέω “δεν πειράζει”. Και η κυτταρίτιδα και η κοιλίτσα είναι μέσα στο παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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