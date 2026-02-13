Η Ανθή Βούλγαρη έχει γενέθλια σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, και από τις δεκάδες ευχές που δέχεται από το πρωί δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης.

Η Ανθή Βούλγαρη και ο Κώστας Κωνσταντινίδης παντρεύτηκαν στο Πήλιο, το Σεπτέμβριο του 2020. Τον Μάρτιο του 2025 η Ανθή Βούλγαρη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, το οποίο βαφτίστηκε Μάριος τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς, επίσης στο Πήλιο.

Ο μουσικός δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία, στην οποία η δημοσιογράφος κρατά στην αγκαλιά της το γιο τους, και της αφιέρωσε ένα συγκινητικό μήνυμα: «Χρόνια πολλά στο πιο δυναμικό πλάσμα που έχω γνωρίσει. Να τα εκατοστήσεις θηρίο μου».

Ο Κώστας Κωνσταντινίδης στάθηκε στο πλευρό της, όταν εκείνη πέρασε τη μεγάλη περιπέτεια υγείας με το αιμαγγείωμα, που βρέθηκε στο κεφάλι της. Η Ανθή Βούλγαρη ανέφερε, μεταξύ άλλων, για τον σύζυγό της, στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου: «Ο Κώστας, επειδή γενικά είναι καλλιτέχνης και είναι χαλαρός, πολύ λάου λάου μου έλεγε “ξέρεις είμαι και εγώ εδώ, άφησέ μου λίγο χώρο με το παιδί, μπορώ κι εγώ”. Σιγά σιγά έγινε. Το διαχειριστήκαμε μαζί. Τώρα έχουμε βρει τα πατήματά μας».

