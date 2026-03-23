Η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη της εκπομπής του τη Δευτέρα 23 Μαρτίου μίλησαν για τα ορθοπεδικά τους προβλήματα.

Το πρωινό δίδυμο του MEGA, με αφορμή τις αλλαγές του καιρού αυτές τις ημέρες, δεν έκρυψαν πως έχουν ενοχλήσεις που τους δυσκολεύουν στην κίνηση.

«Κάτσε να σταθώ λίγο όρθια… Παιδιά, όσοι πονάνε τα ισχία σας, η μέση σας, οι αυχένες σας, ο μηνίσκος σας… ό,τι έχει τέλος πάντων ο καθένας, σας καταλαβαίνουμε απόλυτα. Είναι θέμα τώρα με τον καιρό», είπε αρχικά χαριτολογώντας η Ανθή Βούλγαρη.

«Ξαφνικά καμιά Δευτέρα μπορεί να λείπουμε και οι δύο, γιατί έχουμε και οι δύο πρόβλημα. Όσοι έχετε πρόβλημα μην το αφήνετε, παιδιά, να χρονίζει όπως εμείς», ανέφερε από την πλευρά του στο ίδιο ύφος ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Εγώ, πάντως, αν μου πει ο γιατρός ότι πρέπει να μπω τώρα σε χειρουργείο, δεν θα πω κάτι. Θα του πω “γιατρέ μου, ό,τι πεις εσύ”», του επισήμανε εκείνη, με τον ίδιο να της απαντά: «Αν το κάνεις αυτό, δεν θα σου το συγχωρήσω ποτέ».

«Πες γιατί όμως, μοιράσου το. Γιατί του έχουν πει του κυρίου Χασαπόπουλου ότι πρέπει να μπει χειρουργείο και το πάει αργά-αργά, γιατί σου λέει “πού θα αφήσω την εκπομπή και τη Βούλγαρη εδώ;”. Αν και με πρόβλημα, ωραίος είσαι», ανταπάντησε η Ανθή Βούλγαρη κλείνοντας το θέμα.

