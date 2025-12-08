Σε μια λαμπερή εκδήλωση στον Πειραιά, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, ο Δήμαρχος Γιάννης Μώραλης έδωσε το σύνθημα για την έναρξη των Χριστουγέννων, φωταγωγώντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβαν η Ανθή Βούλγαρη και ο Χάρης Χρονόπουλος. Στο κέντρο της πόλης δεσπόζει πλέον το εντυπωσιακό, φυσικό έλατο 15 μέτρων από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, στολισμένο με πάνω από 120.000 λαμπιόνια

Ακολούθησε μεγάλη συναυλία με τη Λένα Ζευγαρά.

Την βραδιά πλαισίωσαν η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά και η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, δημιουργώντας μια ζεστή και μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Η Ανθή Βούλγαρη πόζαρε με τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη και τον γιο τους.

Η Ανθή Βούλγαρη μίλησε στο Buongiorno. «Έντυσα τον γιο μου “αγιοβασιλάκι” και ήρθαμε οικογενειακώς. Ο σύζυγός μου και εγώ συμμετέχουμε ενεργά στο μεγάλωμα του γιου μας. Η τηλεοπτική χρονιά είναι ενδιαφέρουσα. Τα νούμερα τηλεθέασης ανεβοκατεβαίνουν. Δεν είναι τίποτα δεδομένο. Με χαλαρώνει η ψυχαγωγική ενότητα στην εκπομπή “Κοινωνία ώρα Mega”. Θα κάνω ένα ντοκιμαντέρ για τις εξωσωματικές, αλλά χρειάζεται πολύς χρόνος», δήλωσε.

Η Λένα Ζευγαρά ανέφερε: «Εύχομαι την αγάπη που δίνουμε αυτές τις μέρες να την δίνουν όλο τον χρόνο. Η αποστολή η δική μου είναι να κάνω τον κόσμο να διασκεδάσει».

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη στέλνουν ευχές στην Άννα Κανδαράκη για τη μάχη της με τον καρκίνο