Μια απρόσμενη και έντονη στιγμή σημειώθηκε σήμερα στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega». Η Ανθή Βούλγαρη, φανερά ενοχλημένη από ένα μήνυμα που της έστειλε μια γυναίκα, δεν κατάφερε να κρύψει την αντίδρασή της. Η παρουσιάστρια διάβασε τα όσα της έγραψαν ζωντανά στον αέρα και πέρασε αμέσως στην αντεπίθεση, δίνοντας μια πληρωμένη απάντηση.

«Επειδή είμαι μάνα, δεν σημαίνει ότι δεν ενημερώνομαι και ότι δεν δουλεύω. Αυτό είναι πολύ κακό να το λέτε σε μια μαμά ή σε έναν μπαμπά. Κι επίσης, ότι δεν προλαβαίνω να δω εγώ, δόξα τω θεώ έχουμε τόσο καλή ομάδα που μας ενημερώνουν και το ξημέρωμα και το βράδυ αργά.

Το να λέω την άποψή μου δεν θα μου το στερήσει κανείς, ακόμα κι αν είμαι μάνα. Εντάξει; Συνεννοηθήκαμε, κυρία Σοφία μου; Και είναι πολύ κακό να το λέει μια γυναίκα προς μία άλλη γυναίκα. Είναι πάρα πολύ κακό και πολύ επικίνδυνο σε κάποιες φάσεις», είπε η Ανθή Βούλγαρη.

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