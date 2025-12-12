Η Ανθή Βούλγαρη, όπως αποκάλυψε την Παρασκευή 12/12 μέσα από την εκπομπή της «Κοινωνία Ώρα Mega», θα κινηθεί για τις επεξεργασμένες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με το παιδί της με την χρήση AI.

Πιο συγκεκριμένα, η Ανθή Βούλγαρη είπε: «Είναι σοβαρό αυτό. Εγώ βρέθηκα στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Πειραιά. Εκεί, επειδή είχαμε πάρει και τον μικρό με τον Κώστα, βγάλαμε κάποιες φωτογραφίες, αλλά εννοείται ότι δε δείξαμε το πρόσωπό του. Κοίτα να δεις όμως τι γίνεται. Έχουν πάρει εμένα και τον Κώστα, μας έχουν βάλει σε διάφορα τοπία και έχουν πάρει και το κορμάκι του μωρού μας, και στο πρόσωπο έχουν βάλει το πρόσωπο άλλου μωρού.

Αυτό είναι ένα θέμα, για το οποίο θα κινηθώ νομικά εννοείται. Φαντάσου τι μπορεί να είχε γίνει αν είχα δείξει το πρόσωπο του μωρού, τι θα γινόταν και που θα μπορούσε να παίξει. Το λέω για να προσέχετε με τα παιδιά».

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο τα όσα είπε η Ανθή Βούλγαρη:

