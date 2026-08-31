Με χιούμορ μίλησε η Ανθή Βούλγαρη για τον Γιάννη Κολοκυθά, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», αποκαλύπτοντας πως τον συμπαθεί ιδιαίτερα, παρότι δεν έχουν γνωριστεί προσωπικά.

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε αρχικά στον Μάνο Νιφλή, τον οποίο, όπως είπε, έχει συναντήσει σε καφετέρια κοντά στην Παιανία. Όταν όμως η συζήτηση έφτασε στον Γιάννη Κολοκυθά, η Ανθή Βούλγαρη δεν έκρυψε τη συμπάθειά της και μάλιστα αστειεύτηκε λέγοντας πως θα αναζητήσει το μέρος όπου συνηθίζει να πίνει τον καφέ του.

«Τον Νιφλή τον βλέπω εκεί που παίρνει καφέ κοντά στην Παιανία, σε μένα. Τον έχω δει. Τον Κολοκυθά, που μου είναι πολύ συμπαθητικός, τον συμπαθώ πολύ, δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά. Θα του στήσω καρτέρι να δω πού πίνει καφέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορεί, δεν πάει πουθενά να πιει αυτός καφέ εκεί πέρα; Μου αρέσει εμένα ο Κολοκυθάς», πρόσθεσε με χιουμοριστική διάθεση η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σχολίασε τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί φέτος στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, αναφερόμενος σε πρόσωπα που έχουν αλλάξει τηλεοπτική στέγη και σε νέες συνεργασίες.

«Έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές φέτος», σχολίασε από την πλευρά της η Ανθή Βούλγαρη, αναφερόμενη στις ανακατατάξεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη.

Ο Γιάννης Κολοκυθάς και ο Μάνος Νιφλής έχουν ήδη κάνει πρεμιέρα στο OPEN με την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος».

Govastiletto.gr – Ανθή Βούλγαρη – Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Πρεμιέρα ως σούπερ ήρωες