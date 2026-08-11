Την έντονη αντίδρασή της για όσα καταγράφηκαν σε πανηγύρι στη Λέσβο εξέφρασε η Ανθή Βούλγαρη, μετά τις εικόνες που προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις στα social media.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η φιλοζωική οργάνωση A Promise to Animals, φαίνονται άλογα να κινούνται ανάμεσα σε πλήθος κόσμου, σε έναν χώρο όπου υπάρχουν σπασμένα μπουκάλια και κιβώτια με μπίρες.

Η οργάνωση εξέφρασε την ανησυχία της για τις συνθήκες που επικρατούν, επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο τα ζώα, όσο και τους παρευρισκόμενους.

Η δημοσιογράφος αναδημοσίευσε το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και σχολίασε με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο τις εικόνες.

«Αυτό δεν είναι έθιμο, είναι κακοποίηση! Το φωνάζουμε χρόνια τώρα!!!!», έγραψε χαρακτηριστικά η Ανθή Βούλγαρη.

Η τοποθέτησή της αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες είχε μιλήσει δημόσια για τον θάνατο του δικού της αλόγου, το οποίο έχασε τη ζωή του έπειτα από κολικό.

Govastiletto.gr – Δύσκολες στιγμές για την Ανθή Βούλγαρη – Η σπαρακτική ανάρτησή της