Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Anthony Hopkins αποκάλυψε στο νέο του βιβλίο «We Did OK, Kid» πώς συνειδητοποίησε ότι το αλκοόλ είχε γίνει πρόβλημα στη ζωή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλα ξεκίνησαν όταν ένας γιατρός του τόνισε τους σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του και τον έφερε αντιμέτωπο με την πραγματικότητα.

Όταν ήταν 37 ετών, ο γιατρός του επισήμανε ότι η φυσική του κατάσταση ήταν αντίστοιχη με ενός άντρα 50 ή ακόμα και 65 ετών, προειδοποιώντας τον για προβλήματα στο ήπαρ, φλεγμονές στο πάγκρεας και συσσώρευση υγρών στους πνεύμονες.

Του συνέστησε επίσης να κόψει το κάπνισμα αμέσως, υπενθυμίζοντάς του ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ είναι εξίσου επικίνδυνη.

Ο ίδιος ο Hopkins αναφέρει ότι οι μνήμες του από εκείνη την περίοδο είναι θολές. «Δεν είχα ποτέ συνειδητοποιήσει ότι ήμουν αλκοολικός. Συνήθως, ένας βαριά εξαρτημένος άνθρωπος χρειάζεται παρέμβαση για να καταλάβει τι συμβαίνει», γράφει, προσθέτοντας ότι η άρνηση είναι το πιο επικίνδυνο στοιχείο της εξάρτησης.

Ο ηθοποιός εξηγεί πως έφτασε στο χαμηλότερο σημείο όταν μετακόμισε στη Δυτική Ακτή.

«Το ποτό μπορεί να φαίνεται αβλαβές όταν πιστεύεις ότι έχεις έλεγχο και μπορεί να κάνει κάποιες στιγμές πιο ευχάριστες, αλλά κρύβει πάντα ένα τίμημα. Η διασκέδαση με το αλκοόλ είναι σαν έναν σκορπιό — όμορφος στην εμφάνιση, αλλά επικίνδυνος στην ουρά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Με το βιβλίο του, ο Anthony Hopkins μοιράζεται με ειλικρίνεια την εμπειρία του, δείχνοντας πώς μια προειδοποίηση και η προσωπική συνειδητοποίηση μπορούν να αλλάξουν τη ζωή ενός ανθρώπου.

Anthony Hopkins Reflects on Wake-Up Call from Doctor After Years of Drinking: ‘I Never Had Any Idea I Was an Alcoholic’ https://t.co/wES3xv4IRE — People (@people) November 5, 2025

Πηγή: People

