Η Μύκονος, ο κοσμοπολίτικος προορισμός των διασήμων, φιλοξενεί αυτές τις μέρες έναν από τους σπουδαιότερους πυγμάχους όλων των εποχών, τον Anthony Joshua.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Anthony Joshua