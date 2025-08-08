Ο σάλος που ξέσπασε στη Δανία με αφορμή την εμφάνιση της πριγκίπισσας Ισαβέλλας σε μουσικό φεστιβάλ, έφερε ξανά στο προσκήνιο τη διαχρονική συζήτηση για τα όρια της δημόσιας εικόνας των μελών των βασιλικών οικογενειών.

Η 18χρονη κόρη της βασίλισσας Μαίρης και του βασιλιά Φρέντερικ απαθανατίστηκε να διασκεδάζει στο φεστιβάλ Smukfest, φορώντας ένα μαύρο μπλουζάκι με την τολμηρή φράση «Τον γαμ@@@ χθες» στα δανέζικα, ένα μήνυμα που παραπέμπει σε στίχους του δημοφιλούς hip-hop συγκροτήματος Suspekt.

Η ενδυματολογική της επιλογή, ριζικά διαφορετική από το συντηρητικό και κομψό ύφος που συνηθίζει, δεν πέρασε απαρατήρητη.

Διχασμός απόψεων για την ενδυματολογική της επιλογή

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από σχολιαστές και βασιλικούς αναλυτές, που έσπευσαν να τονίσουν ότι μια τέτοια εμφάνιση δεν συνάδει με τον ρόλο και το βάρος του θεσμού που εκπροσωπεί.

Πολλοί υποστήριξαν πως, παρόλο που η νέα γενιά έχει δικαίωμα στην προσωπική έκφραση, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας οφείλουν να διατηρούν ένα επίπεδο αξιοπρέπειας στο δημόσιο βίο τους. Ανάμεσά τους, ο πολιτικός αναλυτής Γιαρλ Κόρντουα δεν έκρυψε την αποδοκιμασία του, σημειώνοντας ότι υπάρχουν όρια, που δεν πρέπει να ξεπερνιούνται.

Από την άλλη πλευρά, δεν έλειψαν και οι φωνές που είδαν την εμφάνιση της Ισαβέλλας ως ένδειξη μιας πιο σύγχρονης και ανθρώπινης προσέγγισης της μοναρχίας.

Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Τζιμ Λίνγκβιλντ, αν και αρχικά σοκαρίστηκε, τελικά χαρακτήρισε την επιλογή της «ιδιοφυή», θεωρώντας ότι αντανακλά τη νέα, φρέσκια εικόνα της βασιλικής οικογένειας υπό τον βασιλιά Φρέντερικ.