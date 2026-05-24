Η Antigoni μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους την προτίμησή της για το τραγούδι της Ιταλίας στη φετινή Eurovision, το «Per sempre sì» του Σαλ ντα Βίντσι.

Η τραγουδίστρια, που είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό με το «Jalla», δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στο TikTok, όπου εμφανίζεται μέσα στο αυτοκίνητο να ακούει το ιταλικό κομμάτι, δείχνοντας τον ενθουσιασμό της για το τραγούδι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά πως το κομμάτι «παίζει στο μυαλό μου όλη μέρα», εκφράζοντας δημόσια την αγάπη της για τη συγκεκριμένη συμμετοχή.

Το τραγούδι της Ιταλίας κατέκτησε την πέμπτη θέση στη Eurovision, συγκεντρώνοντας 281 βαθμούς, ενώ μετά τον τελικό γνώρισε αυξημένη δημοφιλία στα social media.

Govastiletto.gr – Antigoni: Η viral εμφάνιση σε σουβλατζίδικο της Κύπρου με το «Jalla»