Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Αντιγόνη Μπάξτον είναι πλέον επίσημα η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη φετινή Eurovision και δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της.

Η τραγουδίστρια, με καταγωγή από την Κύπρο, αλλά γεννημένη και μεγαλωμένη στο Λονδίνο, μίλησε στον αέρα του «Buongiorno» για το όνειρο που πραγματοποιείται.

«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Λονδίνο, αλλά έχω κυπριακές ρίζες. Έζησα στην Ελλάδα για λίγο όταν συνεργαζόμουν με τον Νίκο Βέρτη στο YTON. Τώρα μοιράζομαι τον χρόνο μου ανάμεσα στο Λονδίνο, την Ελλάδα και την Κύπρο. Είμαι πλήρως Κυπραία και είμαι πολύ ευγνώμων που θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου. Από μικρή ονειρευόμουν τη Eurovision, βλέποντας την Έλενα Παπαρίζου», ανέφερε γεμάτη συγκίνηση.

Η ανακοίνωση από το ΡΙΚ ήρθε ξαφνικά, δύο λεπτά πριν την ανάρτηση στο Instagram, προκαλώντας δάκρυα χαράς: «Έκλαιγα όταν μου το είπαν. Κάποιος που θα με έβλεπε θα με έλεγε τρελή!» σχολίασε με γέλιο.

Η Αντιγόνη Μπάξτον αποκάλυψε ότι το τραγούδι της δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά έχει σαφή εικόνα για το στυλ του: «Θα περιλαμβάνει αγγλικά, αλλά θέλω να αναδείξω τον ήχο της Κύπρου και της Ελλάδας. Θέλω να είναι χορευτικό και να περιέχει κυπριακές λέξεις».