Η καρδιά της Ευρώπης χτυπά απόψε, Πέμπτη 14 Μαΐου, στον Β’ Ημιτελικό της Eurovision 2026. Η μεγάλη μουσική βραδιά θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 στις 22:00, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην Κύπρο, καθώς η Antigoni Buxton θα ανέβει στη σκηνή διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό από την 8η θέση εμφάνισης.

Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό, θα εμφανιστούν επίσης οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.

Πώς θα εμφανιστεί απόψε στη σκηνή

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η τραγουδίστρια από την Κύπρο εμφανίζεται ντυμένη στα λευκά, φορώντας ένα κοντό φόρεμα με ιδιαίτερα cut-outs.

Η σκηνική παρουσία ξεκινά με την Antigoni Buxton μόνη πάνω σε ένα τραπέζι, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική και θεατρική εικόνα. Στη συνέχεια, τέσσερις χορεύτριες εισβάλλουν στη σκηνή, επίσης ντυμένες στα λευκά, κρατώντας μαντήλια και αργότερα λευκά και μπλε πιάτα, στοιχεία που παραπέμπουν έντονα στη μεσογειακή αισθητική της συμμετοχής.

Προς το φινάλε του act, η εκπρόσωπος της Κύπρου ξαπλώνει πάνω στη σκηνή πριν περάσει στο πιο εκρηκτικό μέρος της εμφάνισης, χορεύοντας μαζί με την ομάδα της στο μπροστινό μέρος της σκηνής, την ώρα που οι φωτιές και τα έντονα εφέ δίνουν έναν εντυπωσιακό τόνο στο κλείσιμο της χορογραφίας.

Ποια είναι η Antigoni Buxton

Μεγάλωσε στο Λονδίνο, μιλάει όμως πολύ καλά τα ελληνικά, αφού ήταν η πρώτη της γλώσσα. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με το τραγούδι και έχει κυκλοφορήσει ποπ μουσική στα αγγλικά, δίνοντας όμως ελληνική πινελιά με τη χρήση μπουζουκιού και ελληνικών λέξεων.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο βόρειο Λονδίνο, η Antigoni Buxton είναι τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με βρετανοκυπριακές ρίζες, που δημιουργεί εντυπωσιακό αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο με την αισθαντική της φωνή.

Πήρε το όνομά της από τη γιαγιά της και υπέγραψε το πρώτο της εκδοτικό συμβόλαιο σε ηλικία μόλις 14 ετών.

Έκτοτε η Antigoni, σύμφωνα με το βιογραφικό της σημείωμα στο Spotify, έχει αναπτύξει έναν ισχυρά πρωτότυπο ήχο που συνδυάζει τα πολιτισμικά της στοιχεία με τις αστικές της επιρροές. Δεν είναι ασυνήθιστο για ακροατές να σχολιάζουν την εντυπωσιακή μίξη επιρροών από χιπ χοπ, ποπ και ελληνική μουσική μέσα σε ένα μόνο κομμάτι της.

Η μουσική της αντιπροσωπεύει την κληρονομιά της με έντονη υπερηφάνεια, μέσα από σύγχρονα ηχητικά τοπία. Σε συνδυασμό με την εκπληκτικά δυνατή φωνή της και τους εκφραστικούς της στίχους, η Antigoni θεωρείται ήδη ως μία από τις βασικές καλλιτέχνιδες που αξίζει να παρακολουθήσουμε.

Είναι κόρη της γνωστής σεφ και τηλεοπτικής παρουσιάστριας Tonia Buxton, η οποία είναι τακτική καλεσμένη σε βρετανικές εκπομπές μαγειρικής (όπως το “Sunday Brunch”) και παρουσιάζει τις εκπομπές “My Greek Kitchen” και “My Cypriot Kitchen”.

Έγινε ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στο βρετανικό ριάλιτι «Love Island» 2022.

Μάλιστα πριν μπει στο ριάλιτι, είχε 30.000 followers στο Instagram, στη συνέχεια οι followers της εκτοξεύθηκαν και σήμερα ξεπερνούν τους 600.000.

Έχει συνεργαστεί επί σκηνής στο νυχτερινό κέντρο Yton με τον Νίκο Βέρτη. Η 30χρονη ήταν μία από τις παίκτριες του βρετανικού Love Island, και προκάλεσε μεγάλη αίσθηση με τη συμμετοχή της στο παιχνίδι.

Τον Οκτώβριο του 2025, εμφανίστηκε ως opening act στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα στο Λονδίνο.

Πριν από έναν μήνα περίπου, η 30χρονη καλλονή βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την ιδιαίτερη σχέση της με τη μητέρα της.

«Από μικρή ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, η μουσική ήταν πάντα στο μυαλό μου. Η μαμά μου, η Tonia Buxton, είχε εκπομπές μαγειρικής στο Discovery Channel. Τη θέλω δίπλα μου στη Eurovision. Το έχω πει και στους υπεύθυνους πως αν δεν είναι εκείνη στον καναπέ, δεν θα είμαι ούτε κι εγώ».

Κορμί που «κόβει» την ανάσα

Η Antigoni -όπως είδαμε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram – είναι λάτρης της γυμναστικής. Διαθέτει ένα καλογυμνασμένο κορμί με καμπύλες που μαγνητίζουν τα βλέμματα.

Μάλιστα όταν βρέθηκε στη Μύκονο για διακοπές η κάμερα του Mykonos Live TV την είχε εντοπίσει με μία φίλη της σε γνωστό beach bar restaurant με το σέξι μπικίνι της.

