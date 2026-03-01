Η Antigoni Buxton, που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision, μίλησε ανοιχτά για την προετοιμασία της, αλλά και για τα σχόλια που τη συγκρίνουν με τη Shakira.

Η τραγουδίστρια, η οποία θα παρουσιάσει τον Μάιο στη Βιέννη το κομμάτι «Jalla», παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», εκφράζοντας τη χαρά της για τις συγκρίσεις με τη διάσημη Κολομβιανή σταρ.

«Λατρεύω τη Shakira, χαίρομαι όταν μου λένε ότι μοιάζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στη στιγμή που ενημερώθηκε πως θα είναι η φετινή εκπρόσωπος της Κύπρου στον μουσικό θεσμό, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της: «Έκλαψα και δεν μπορούσα να πάρω κανέναν τηλέφωνο να το πω».

Όσο για την προετοιμασία της, δήλωσε πως νιώθει έτοιμη και γεμάτη ενθουσιασμό: «Είμαι πολύ καλά και ευχαριστημένη με τις πρόβες που κάνουμε για τη Eurovision. Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι θα έχω άγχος, θέλω να το ζήσω και όταν θα κοιτάω πίσω, να είμαι χαρούμενη».

Ιδιαίτερη σημασία για την ίδια έχει και το στοιχείο της κυπριακής ταυτότητας στο τραγούδι της. «Ήθελα να βάλω κάτι κυπριακό στο τραγούδι μου, γιατί είμαι πολύ περήφανη για τις ρίζες μου», τόνισε, προσθέτοντας πως η Eurovision ήταν όνειρο ζωής από μικρή ηλικία. «Προσπάθησα και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν ήμουν έτοιμη», παραδέχτηκε, δείχνοντας πως η φετινή συμμετοχή αποτελεί για εκείνη την κατάλληλη στιγμή.

Με ενθουσιασμό, περηφάνια και θετική ενέργεια, η Antigoni Buxton ετοιμάζεται να ανέβει στη σκηνή της Eurovision, κουβαλώντας μαζί της το όνειρο και τις ρίζες της.

