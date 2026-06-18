Η Antigoni έβαλε «φωτιά» στη σκηνή των Mad VMA 2026, χθες το βράδυ, μαζί με την Αναστασία. Η καλλιτέχνιδα, που εκπροσώπησε φέτος την Κύπρο, στο διαγωνισμό της Eurovision, εμφανίστηκε χθες στη σκηνή του θεσμού και τραγούδησε το «Jalla», μαζί με την Αναστασία. Μια συνεργασία που αναμένεται να την δούμε, σε λίγο καιρό, ολόκληρη, μέσα από το YouTube.

Λίγα λεπτά, μετά, η καλλιτέχνιδα μίλησε για την εμφάνισή της, στην εκπομπή «Buongiorno», λέγοντας τα εξής: «Είπαμε, θα σας δώσουμε Jalla και συνέχεια θα σας δώσω».

Όσον αφορά τον σύντροφό της, και αν θα ήθελε να παντρευτεί, απάντησε: «Το αγόρι μου που με είδε στη σκηνή, είπε “You look great”και “πήγαινε να τα σπάσεις”. Ναι, θέλω να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια, είναι για μένα πολύ σημαντικό».

Ο σύντροφος της τραγουδίστριας είναι ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Άγγελος Γεωργιάδης. Έχει ως βάση του τη Νέα Υόρκη, όπου δραστηριοποιείται επιτυχώς στο χώρο της εστίασης διατηρώντας ελληνικό εστιατόριο, ενώ παράλληλα ασχολείται με το real estate και τη διοργάνωση μεγάλων συναυλιών για Έλληνες καλλιτέχνες στην Αμερική. Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, με την Antigoni, να επισημοποιεί δημόσια τη σχέση τους με τρυφερές ανακοινώσεις και φωτογραφίες από κοινά τους ταξίδια.

govastiletto.gr – Antigoni: Το «Jalla» από την Eurovision στα ευρωπαϊκά charts!