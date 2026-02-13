H Antigoni Buxton είναι η τραγουδίστρια που φέτος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision με το κομμάτι Jalla, που ήδη έχει αγαπηθεί πολύ από τους φανατικούς θαυμαστές του μουσικού διαγωνισμού της Ευρώπης.

Απόψε, στη σκηνή του «Sing for Greece 2026» ανέβηκε ως guest η Antigoni και χάρισε ένα εκρηκτικό show on stage.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη AllAboutArtsgr (@allaboutarts.gr)

Ποια είναι η Antigoni Buxton

Η Antigoni γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο έχοντας κυπριακή καταγωγή. Σε ηλικία 19 χρονών, ξεκίνησε να ανεβάζει τα τραγούδια της στη διάσημη πλατφόρμα μουσικής Sound Cloud, με το τραγούδι Electric Love να φτάνει τα πάνω από 4k streams. Το 2019, ξεκίνησε να ανεβάζει τραγούδια της και στο YouTube, με το τραγούδι Never Gonna Love να φτάνει τα 20k views.

Συμμετείχε στην 8η σεζόν του βρετανικού reality show Love Island.

Η μητέρα της, είναι δημοφιλής παρουσιάστρια της βρετανικής τηλεόρασης, ιδιοκτήτρια εστιατορίου και συγγραφέας κυπριακής καταγωγής. Η Antigoni ανήκει στο δυναμικό της δισκογραφικής εταιρίας Minos EMI.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Από τη γαστρονομία στην Eurovision – Η πασίγνωστη μαμά της Antigoni