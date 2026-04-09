Ένα βίντεο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως προφητικό δημοσιεύτηκε στο επίσημο YouTube κανάλι της Eurovision, για τις ανάγκες προώθησης της κυπριακής συμμετοχής, στο οποίο φαίνεται η Antigoni να τραγουδά το «My Number One» και να έχει δημιουργήσει ένα music video.

Το βίντεο από την παιδική ηλικία της τραγουδίστριας

Ειδικότερα, η φετινή εκπρόσωπος της Κύπρου φαίνεται πως είχε πάθος για τη Eurovision από πολύ μικρή και μάλιστα λάτρευε τα dance κομμάτια, όπως το “Jalla”, που θα ερμηνεύσει σε περίπου έναν μήνα στη Βιέννη.

Στο video clip που είχε δημιουργήσει με τους γονείς της, λίγους μήνες μετά τη μεγάλη νίκη της Έλενας Παπαρίζου, φαίνεται η μικρή Antigoni στο πλαίσιο του “A Little Bit More” να κερδίζει το κοινό της και να γίνεται… «My Number One».

Η Antigoni και η Κύπρος θα παρουσιάσει το Jalla στην 8η σειρά εμφάνισης του Β’ Ημιτελικού, δηλαδή στη μέση του διαγωνιστικού μέρους. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν πριν την εμφάνιση της Κύπρου θα προηγηθεί διαφημιστικό διάλειμμα, ωστόσο η προηγούμενη χώρα που θα εμφανιστεί είναι η Ελβετία και η επόμενη είναι η η Αυστρία.

Από την άλλη, ο Akylas προς το παρόν είναι στην πέμπτη θέση των στοιχημάτων, ενώ η Antigoni έρχεται στην ενδέκατη θέση.

