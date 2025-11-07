Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Antigoni θα είναι η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026.

Ο φετινός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, με τους δύο ημιτελικούς να διεξάγονται στις 12 και 14 Μαΐου και το μεγάλο τελικό στις 16 Μαΐου 2026.

Η Antigoni μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της εκπροσώπησης και δήλωσε μεταξύ άλλων: «Eίμαι η Αντιγόνη και είμαι πολύ περήφανη και πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι κάτι που ονειρεύομαι από πάρα πολύ μικρή και το έχω κάνει manifest. Πηγαίνω κάθε μέρα στην εκκλησία, βάζω το κερί μου και λέω την προσευχή μου. Το είχα ζητήσει από τον Θεό. Όταν μου το είπαν, δεν το περίμενα, ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Νιώθω πολύ καλή ενέργεια, νιώθω έτοιμη και θέλω να κάνω την Κύπρο υπερήφανη. Δεν είναι έτοιμο το τραγούδι, είναι πολύ νωρίς».

Η ίδια πρόσθεσε: «Εγώ αυτό που θα ήθελα είναι το τραγούδι να έχει πολύ κυπριακό συναίσθημα και κυπριακές λέξεις. Δεν φοβάμαι, είναι ένας διαγωνισμός και πάμε για να κερδίσουμε. Όλα τα μηνύματα που έχω δει στο Instagram με στηρίζουν πολύ καιρό, νιώθω καλή ενέργεια».

