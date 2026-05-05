Στο επίκεντρο της σκηνής υπάρχει ένα μεγάλο τραπέζι, το οποίο δεν λειτουργεί απλώς ως σκηνικό στοιχείο, αλλά ως βασικό μέρος της χορογραφίας. Η ίδια, μαζί με τις χορεύτριές της το χρησιμοποιούν σε όλη τη διάρκεια του τραγουδιού, ανεβαίνοντας πάνω του και μετατρέποντάς το σε μια εντυπωσιακή “κινητή πασαρέλα”.

Η σκηνική ιδέα βασίζεται σε ένα έντονα γιορτινό κλίμα, με την κίνηση και την αλληλεπίδραση να θυμίζουν σύγχρονο πανηγύρι με pop αισθητική. Φωτισμοί, LED λεπτομέρειες και δυναμική χορογραφία δίνουν στο act έναν πιο club χαρακτήρα, που στοχεύει να ξεσηκώσει το κοινό.

Η Antigoni εμφανίζεται με ένα λευκό, κοντό, λαμπερό φόρεμα με “θεϊκές” αναφορές, ενώ στο φόντο δεσπόζουν φωτισμένοι αρχαιοελληνικοί κίονες σε μπλε τόνους, δημιουργώντας μια πιο συμβολική σύνδεση με την κυπριακή ταυτότητα.

Συνολικά, πρόκειται για μια εμφάνιση που παντρεύει στοιχεία παράδοσης και σύγχρονου pop show, με έντονη έμφαση στη σκηνική ενέργεια και την οπτική εντύπωση.