Η Antigoni, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στη Eurovision 2026, απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στη Λεμεσό μαζί με τη μητέρα της, Tonia Buxton.

Η τραγουδίστρια παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, όπου μοιράζεται καθημερινά στιγμές από την καθημερινότητά της και τις εξόδους της στην Κύπρο.

Το βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου, η Antigoni επισκέφθηκε γνωστό σουβλατζίδικο στη Λεμεσό και, όπως ήταν αναμενόμενο, η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη.

Μόλις το προσωπικό του καταστήματος την αναγνώρισε, έβαλε το τραγούδι της «Jalla» και η νεαρή καλλιτέχνιδα άρχισε να χορεύει στους ρυθμούς του τραγουδιού μέσα στο μαγαζί, χαρίζοντας ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο στους θαυμαστές της.

Στη συνέχεια, πέρασε πίσω από τον πάγκο του καταστήματος, κρατώντας στα χέρια της τα σουβλάκια και συμμετέχοντας με χιούμορ στο κλίμα της βραδιάς, με τα σχετικά βίντεο να κυκλοφορούν στα social media και να γίνονται viral.

