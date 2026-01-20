Μετά τις φήμες για τη σχέση του με την Κατερίνα Καραβάτου, τις οποίες και οι δύο διέψευσαν κατηγορηματικά, ο Χρήστος Φερεντίνος φαίνεται πως έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του okmag.gr, ο δημοφιλής παρουσιαστής έχει έρθει πολύ κοντά με τη γνωστή ηθοποιό Αντιγόνη Νάκα. Μάλιστα, οι δυο τους πραγματοποίησαν μια κοινή δημόσια εμφάνιση την 1η Δεκεμβρίου στο νυχτερινό κέντρο Nox, όπου απόλαυσαν τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα, ποζάροντας μαζί στον φωτογραφικό φακό.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ τους, ακόμα δεν είναι γνωστό αν είναι ζευγάρι ή απλά τους αρέσει να περνάνε χρόνο μαζί, ωστόσο, ο χρόνος θα δείξει.

Η Αντιγόνη Νάκα είναι ηθοποιός με σπουδές στη Δραματική Σχολή Ίασμος Βασίλης Διαμαντόπουλος. Δείγμα της δουλειάς της στο θέατρο είναι οι παραστάσεις Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες (2018), Γαμπροί για πούλημα (2016), Η σκούπα (2019).

Στην τηλεόραση την έχουμε δει να παίζει στην κωμική σειρά, «Η κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antigoni_Naka (@antigoninaka)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antigoni_Naka (@antigoninaka)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antigoni_Naka (@antigoninaka)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antigoni_Naka (@antigoninaka)

govastiletto.gr -Χρήστος Φερεντίνος: Οι δηλώσεις για την πρώην σύζυγό του, Σοφία Παυλίδου μετά το δικαστήριο με τον Παπαγιάννη