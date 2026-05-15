Eκρηκτικός ήταν και ο Β’ Ημιτελικός της Eurovision 2026, γεμάτος ένταση, ανατροπές και δυνατές σκηνικές παρουσίες.

Η Κύπρια εκπρόσωπος κατάφερε να ξεσηκώσει το στάδιο με το «Jalla», παρουσιάζοντας ένα εκρηκτικό act γεμάτο ρυθμό, χορό και έντονη σκηνική ενέργεια, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το χειροκρότημα του κοινού αλλά και τις εντυπώσεις των eurofans.

Η Antigoni Buxton από την Κύπρο δεν έκρυψε τη συγκίνησή της μετά την πρόκριση της χώρας της στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026, δηλώνοντας πως αισθάνεται ότι ζει το μεγάλο της όνειρο.

Η τραγουδίστρια ανέφερε πως νιώθει τεράστια περηφάνια που κατάφερε να φέρει τη «μεγαλόνησο» ξανά στον Τελικό του Σαββάτου, τονίζοντας με ιδιαίτερη συγκίνηση πως ακόμη δυσκολεύεται να πιστέψει αυτό που έχει συμβεί «για την Κύπρο μας».

Η Antigoni ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη που έδειξε στην κυπριακή συμμετοχή, ενώ ξεκαθάρισε πως στόχος της είναι να κάνει όλους τους Κύπριους περήφανους επάνω στη σκηνή της Eurovision.

Κλείνοντας τις δηλώσεις της, εμφανίστηκε γεμάτη αυτοπεποίθηση και ενθουσιασμό για τον Μεγάλο Τελικό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το Σάββατο «θα τα σπάσει όλα».

Πηγή βίντεο: ogaegreece.com

