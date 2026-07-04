Μια από τις πιο συγκινητικές και ιδιαίτερες στιγμές της ζωής της έζησε η Antigoni. Η αγαπημένη της αδελφή, Sophia Buxton, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, με τη γνωστή τραγουδίστρια να στέκεται περήφανα στο πλευρό της ως κουμπάρα καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή καλλιτέχνιδα δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο γεμάτο αυθεντικές στιγμές από την τελετή και τη λαμπερή δεξίωση που ακολούθησε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antigoni 🎶🧜🏼‍♀️ (@antigoni)

Η Antigoni δεν έκρυψε τη βαθιά συγκίνησή της και συνόδευσε το βίντεο με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη προς τη μικρότερη αδελφή της.

«Είναι τιμή μου που ήμουν η κουμπάρα σου (Maid of Honour), αλλά η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου είναι που είμαι η αδερφή σου. Είμαι τόσο περήφανη για τη γυναίκα που έχεις γίνει. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη που σε έχω ως την καλύτερή μου φίλη από τη στιγμή που γεννήθηκες. Είσαι η πιο όμορφη νύφη που έχω δει ποτέ – ο Oli είναι πραγματικά πολύ τυχερός άντρας!!! Σ’ αγαπώ, μικρή μου αδερφή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο @candidcontentstudio που δημιούργησε τις πιο όμορφες αναμνήσεις για εμάς και μάλιστα τόσο γρήγορα! ✨»

Κάτω από την ανάρτηση, τα σχόλια έπεσαν βροχή, με έναν ακόλουθο να γράφει χαρακτηριστικά: «Πανέμορφη! Μια τόσο όμορφη νύφη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antigoni 🎶🧜🏼‍♀️ (@antigoni)

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