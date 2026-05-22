Η Antigoni επανασυστήνει το “Jalla” μέσα από μια ολοκαίνουργια Arabic εκδοχή, αυτή τη φορά μαζί με τον Oualid, δίνοντας στο ήδη viral τραγούδι έναν αραβικό και διεθνή χαρακτήρα.

Ο Oualid αποτελεί μια από τις πιο ανερχόμενες παρουσίες της urban και ethnic music σκηνής, ξεχωρίζοντας για τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο συνδυάζει αραβικά μουσικά στοιχεία με σύγχρονους διεθνείς ήχους. Με έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό του signature sound, κερδίζοντας συνεχώς νέο κοινό μέσα από viral κυκλοφορίες.

Το “Jalla”, που έχει ήδη ξεχωρίσει ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τραγούδια της φετινής Eurovision, αποκτά τώρα νέα πνοή μέσα από ethnic παραγωγή και αραβικά στοιχεία που αναδεικνύουν ακόμη περισσότερο τη μοναδική του ταυτότητα.

Η συνεργασία της Antigoni με τον Oualid δημιουργεί ένα remix γεμάτο ένταση, συναίσθημα και ρυθμό, ενώ παράλληλα ενισχύει τον multicultural χαρακτήρα του τραγουδιού, φέρνοντας κοντά διαφορετικές μουσικές κουλτούρες σε ένα αποτέλεσμα με παγκόσμια αποδοχή.

Με το original “Jalla” να έχει ήδη κατακτήσει εκατομμύρια προβολές και streams παγκοσμίως, η νέα αυτή εκδοχή έρχεται να διευρύνει ακόμη περισσότερο το διεθνές αποτύπωμα του τραγουδιού!

Το Arabic remix του “Jalla” συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό music video, το οποίο θα κυκλοφορήσει σήμερα, γεμάτο oriental στοιχεία και δυναμική ενέργεια, ενώ η εκρηκτική παρουσία της Antigoni και η μοναδική αισθητική του Oualid δημιουργούν ένα καθηλωτικό αποτέλεσμα με international vibe, μεταφέροντας το κοινό στον μαγευτικό κόσμο του “Jalla”.

Το «Antigoni x Oualid – Jalla (Arabic remix)» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα: antigonioualid.lnk.to/ JALLAArabicRemix