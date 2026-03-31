Αντίνοος Αλμπάνης: Το άγνωστο περιστατικό με τη Μαρινέλλα – «Με διέλυσε! Έκλαιγα είκοσι λεπτά»

Ο Αντίνοος Αλμπάνης βρέθηκε, την Τρίτη 31 Μαρτίου, στην πρωινή εκπομπή «Buongiorno», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για το θάνατο της θρυλικής τραγουδίστριας Μαρινέλλας, ο οποίος επήλθε το Σάββατο 28 Μαρτίου, και από τότε έχει βυθίσει σε πένθος όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Αρχικά, ο Αντίνοος Αλμπάνης είπε σε ερώτηση για το αν είχαν ποτέ συνεργαστεί: «Δεν είχα τη χαρά και την τιμή να συνεργαστώ με τη Μαρινέλλα. Έχω όμως μια ωραία και σύντομη ιστορία να μοιραστώ με τον κόσμο, γιατί λόγω της ημέρας είναι ωραίο να λέμε πράγματα για ανθρώπους που έχουν στιγματίσει τη χώρα μας και να τους θυμόμαστε έτσι όπως ήταν».

Ο Αντίνοος Αλμπάνης εξομολογήθηκε: «Η Μαρινέλλα, σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία, ήταν από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Κάποια στιγμή, πριν πολλά χρόνια, ήμασταν καλεσμένοι σε μια πρεμιέρα του Φώτη Σεργουλόπουλου. Εκείνο τον Χειμώνα είχα κάνει εγώ την ταινία, “Το τανγκό των Χριστουγέννων”».

«Έτσι όπως κατέβαινα στην πλατεία του θεάτρου, πάω να προσπεράσω τις πρώτες σειρές, και ήταν η Μαρινέλλα που στεκόταν. Περνάω δίπλα της και μου λέει, “έλα εδώ εσύ”. Την κοιτάζω, της λέω, “γειά σας” και αρχίζει να μου λέει μερικά πολύ ωραία λόγια για πολλή ώρα. Εγώ την κοίταζα και σκεφτόμουν, “Χριστέ μου, δεν έχει ιδέα ποιος είμαι, με έχει μπερδέψει με κάποιον άλλον” και με πολλή συστολή της έλεγα, “σας ευχαριστώ πολύ”. Απέφευγα να την κοιτάξω στα μάτια. Ήθελα να τελειώσει αυτό το αμήχανο, γιατί ήμουν πεπεισμένος ότι δε μιλάει για μένα», συνέχισε.

«Αφού τελείωσε αυτά τα πολύ όμορφα λόγια, μου είπε, “Ξέρεις, το “Τανγκό των Χριστουγέννων το είδα δύο φορές, μία φορά για το φίλο μου τον Ξανθούλη και μία για σένα”. Με διέλυσε. Το να ακούς τόσο όμορφα λόγια από μια τέτοια κυρία, είναι από τα πιο κολακευτικά πράγματα. Είκοσι λεπτά μέσα στην πρεμιέρα έκλαιγα. Είχε ξεκινήσει το έργο, κι εγώ έκλαιγα», ολοκλήρωσε εκείνη.

