Η Antigoni Buxton ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026 και οι fans ανυπομονούν για το πρώτο της επίσημο τραγούδι.

Το κομμάτι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 7 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της πορείας της στο διαγωνισμό.

Όπως έγινε γνωστό από τον επίσημο διαγωνισμό, η Antigoni θα παρουσιάσει το τραγούδι ζωντανά για πρώτη φορά στον ελληνικό εθνικό τελικό Sing for Greece 2026, ως καλεσμένη, προσφέροντας στους θεατές μια γεύση από την ερμηνεία της πριν την επίσημη κυκλοφορία.

Το τραγούδι βρίσκεται ήδη στην τελική φάση της παραγωγής και όλα δείχνουν ότι πολύ σύντομα θα είναι έτοιμο για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα του επίσημου βιντεοκλίπ στην Κύπρο μέσα στον Ιανουάριο.

Η επιλογή της τοποθεσίας έγινε για να εκφράσει η Antigoni την αγάπη της για την πατρίδα της, προσδίδοντας στον θεατή μια ξεχωριστή σύνδεση με την Κύπρο.

Με την κυκλοφορία του τραγουδιού να πλησιάζει, η αναμονή για το Eurovision 2026 κορυφώνεται, και η Antigoni Buxton δείχνει έτοιμη να αφήσει το στίγμα της στο διεθνές μουσικό κοινό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη EUROVISION NEWS (@esc_news_)



Govastiletto.gr – Antigoni Buxton: «Ανεβάζει» τη θερμοκρασία σε γνωστή παραλία της Μυκόνου – Φωτογραφίες