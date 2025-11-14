Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Αντωνία Καλλιμούκου και ο σύζυγός της, Νίκος Παραδείσης, απόλαυσαν μια χαλαρή οικογενειακή βόλτα στο Κολωνάκι μαζί με τον μικρό τους γιο.

Το ζευγάρι, που πρόσφατα έγινε γονείς, έδειχνε πιο ευτυχισμένο από ποτέ, απολαμβάνοντας τον ηλιόλουστο καιρό και τις ήρεμες στιγμές στο κέντρο της Αθήνας.

Η Αντωνία, που έχει αφήσει προσωρινά τα τηλεοπτικά πλατό για τη δικηγορία και τη μητρότητα, έλαμπε με casual chic εμφάνιση, ενώ ο Νίκος Παραδείσης τη συνόδευε διακριτικά, κρατώντας το καρότσι του γιου τους.

Ο φωτογραφικός μας φακός τους απαθανάτισε χαμογελαστούς και χαλαρούς, καθώς περπατούσαν στους δρόμους του Κολωνακίου και όπως φαίνεται, ο μικρός τους, έχει ήδη κλέψει την παράσταση!

