Τα 66α γενέθλιά του γιόρτασε ο Antonio Banderas, κάνοντας παράλληλα έναν προσωπικό απολογισμό για τη ζωή, τον χρόνο που περνά και όλα όσα έχουν πραγματική σημασία για εκείνον.

Με αφορμή την ξεχωριστή αυτή ημέρα, ο γνωστός ηθοποιός επέλεξε να σταθεί περισσότερο στο συναίσθημα της ευγνωμοσύνης, παρά στην ηλικία του.

Όπως ανέφερε, αισθάνεται χαρά που εξακολουθεί να είναι ενεργός, δημιουργικός και να απολαμβάνει τη ζωή, διατηρώντας την ίδια διάθεση για νέες εμπειρίες και γνώσεις.

«Νιώθω ευγνωμοσύνη που, μετά από 66 χρόνια, είμαι ακόμα εδώ, εξακολουθώ να υπάρχω και να διατηρώ μια τεράστια επιθυμία να μαθαίνω, να εκπλήσσομαι και να μοιράζομαι όσα ανακαλύπτω. Σας ευχαριστώ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Antonio Banderas, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για όλα όσα έχει βιώσει μέχρι σήμερα.

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