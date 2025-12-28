Ο Αντώνης Φραγκάκης μίλησε για την ενασχόλησή του με τη yoga, περιγράφοντας την πρώτη του επαφή με τις πρακτικές αυτές ως μια έντονη προσωπική αναζήτηση και μάχη με τον εαυτό του. Ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, και μοιράστηκε την προσωπική του διαδρομή προς τη yoga και το mindfulness, τονίζοντας ότι η ενασχόληση δεν ξεκίνησε σαν απλή αυτοφροντίδα.

«Η στροφή προς τη yoga μπορεί να φαίνεται σαν αυτοφροντίδα, αλλά για μένα ήταν αγωνία», εξήγησε ο Φραγκάκης. «Έψαχνα να καταλάβω τι με ενδιαφέρει να κάνω, τι μου ταιριάζει, τι μου αρέσει. Το αντιμετώπισα σαν έναν πόλεμο με τον εαυτό μου. Ψάχνεις μέσα σου, στο σώμα, στο μυαλό, στη ψυχή, στις σκέψεις και τα πάθη σου. Κάθε μέρα προσπαθείς να τα κατανοήσεις και να τα αντιμετωπίσεις. Αν αυτό είναι αυτοφροντίδα, τότε ναι…».

Αναφερόμενος στη διαδικασία προσωπικής ωρίμανσης που πέρασε, ο Αντώνης Φραγκάκης τόνισε ότι για μεγάλο διάστημα ένιωθε σαν να έπρεπε να «μεγαλώσει ένα παιδί», τον ίδιο του τον εαυτό. «Δεν χωρούσε κανένας άλλος, γιατί όλη η ενέργειά μου πήγαινε σε μένα. Για να μπορέσεις να φροντίσεις κάποιον άλλον, πρέπει πρώτα να είσαι σταθερός στα πόδια σου», πρόσθεσε, περιγράφοντας την εσωτερική δουλειά που έκανε για να στηρίξει τον εαυτό του.

