Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ανησυχία και τρόμο σε όλο τον πλανήτη και όχι μόνο στους κατοίκους του Ιράν και του Ισραήλ. Εκατομμύρια άνθρωποι σε γειτονικά κράτη, αλλά και ταξιδιώτες βίωσαν και βιώνουν στιγμές αγωνίας, ενώ ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο γιος του Αντώνη Γούναρη.

Πιο συγκεκριμένα, ο γιος του γνωστού μουσικού είχε ταξιδέψει στη Σιγκαπούρη μαζί με την σύντροφό του. Στη συνέχεια, βρέθηκε εγκλωβισμένος στο Ομάν, περιμένοντας να βρεθεί διαθέσιμη πτήση επιστροφής προς την Ελλάδα.

Τελικά, όλα πήγαν καλά, όπως αποκάλυψε ο Αντώνης Γούναρης, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τον Ξενοφώντα Σκιντζή.

«Ευτυχώς ήρθαν, όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που δούλεψαν γι’ αυτό, γιατί δούλεψαν πολλοί άνθρωποι για να έρθουν. Ήταν 115 άτομα που έπρεπε να γυρίσουν και δούλεψαν πάρα πολύ για να επιστρέψει όλος αυτός ο κόσμος.

Πήγα στο αεροδρόμιο να τους παραλάβω. Ήταν ένα συναίσθημα παράξενο, επαναπατρισμός. Δεν μας είχε ξανασυμβεί και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά, γιατί περάσαμε αγωνία πέντε μέρες», είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Γούναρης.

govastiletto.gr – Αντώνης Γούναρης: Ώρες αγωνίας για τον γιο του, Δημήτρη – Είναι εγκλωβισμένος στο Ομάν