Μια βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν ο Αντώνης Νικοπολίδης και η σύζυγός του, Βάσω Στασινού, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στην πρεμιέρα της παράστασης «Ο Έμπορος της Βενετίας» του William Shakespeare.

Το ζευγάρι βρέθηκε στο Θέατρο Αλκυονίς και πόζαρε χαμογελαστό στον φωτογραφικό φακό, απολαμβάνοντας τη θεατρική βραδιά.

Οι δυο τους κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, κάνοντας σπάνια κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Για την περίσταση, η Βάσω Στασινού επέλεξε ένα φθινοπωρινό σύνολο που συνδύαζε την άνεση με την κομψότητα. Φόρεσε γαλάζιο πουκάμισο και ψηλόμεσο τζιν σε φαρδιά γραμμή, ενώ την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με μια μακριά, ανοιχτόχρωμη ζακέτα, διακοσμημένη με λαδί κεντήματα και γεωμετρικά σχέδια.

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Νικοπολίδης προτίμησε ένα total black σύνολο, επιλέγοντας μαύρο polo μπλουζάκι και παντελόνι.

Η κοινή πορεία του ζευγαριού και τα τρία παιδιά τους

Ο Αντώνης Νικοπολίδης και η Βάσω Στασινού παντρεύτηκαν το 2000 και φέτος συμπληρώνουν 26 χρόνια γάμου. Μαζί έχουν δημιουργήσει μια οικογένεια με τρία παιδιά: τον Γιάννη, που γεννήθηκε το 2000, και τα δίδυμα Γιώργο και Μαριτίνα, που ήρθαν στον κόσμο το 2006.

Ο μεγαλύτερος γιος τους ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του στον αθλητισμό, επιλέγοντας το ποδόσφαιρο και τη θέση του τερματοφύλακα.

Πηγή: NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Govastiletto.gr – Ο Αντώνης Νικοπολίδης σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση με τη σύζυγό του, Βάσω Στασινού στο Ελληνικό