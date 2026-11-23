Ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική του πορεία ετοιμάζεται να ανοίξει ο Αντώνης Κανάκης, έπειτα από περίπου 30 χρόνια συνεργασίας με το ίδιο κανάλι.

Ο παρουσιαστής μετακομίζει στο MEGA, επιστρέφοντας μάλιστα στον τηλεοπτικό σταθμό από τον οποίο ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα με την εκπομπή «ΑΜΑΝ».

Σε συνέντευξή του σε καθημερινή εφημερίδα, ο Αντώνης Κανάκης μίλησε για τη νέα συνεργασία, τις τρεις εκπομπές που θα παρουσιάζει, αλλά και την εξέλιξη της σάτιρας μέσα στις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Η επιστροφή στο MEGA μετά από 30 χρόνια

Ο παρουσιαστής εξήγησε πως η αλλαγή τηλεοπτικής στέγης έχει για εκείνον μεγαλύτερη ανθρώπινη, παρά επαγγελματική διάσταση. Όπως ανέφερε, η επιστροφή στο MEGA έχει και έναν συμβολικό χαρακτήρα, καθώς εκεί είχε ξεκινήσει το «ΑΜΑΝ», πριν από περίπου 30 χρόνια, για μόλις εννέα επεισόδια.

«Όταν έπειτα από τριάντα χρόνια που τα έχεις αφιερώσει σχεδόν αποκλειστικά σε ένα κανάλι, έρχεται η ώρα να αλλάξεις στέγη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά όσο παράξενο και αν ίσως ακούγεται, για εμένα έχει μεγαλύτερη σημασία σε ανθρώπινο επίπεδο, παρά σε επαγγελματικό», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη θερμή υποδοχή που έλαβε από τους ανθρώπους του σταθμού, εκφράζοντας την επιθυμία του η συνεργασία να βασίζεται στην ειλικρίνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό.

«Εάν η συνεργασία μας, την οποία αυτές τις πρώτες ημέρες τη βιώνω πολύ θετικά και οφείλω να ευχαριστήσω θερμά τους ανθρώπους του Mega για την ανθρώπινη και ιδιαιτέρως ζεστή υποδοχή που μας επιφύλαξαν, αποδειχθεί μια αμοιβαία συνεργασία ειλικρίνειας και σεβασμού, τότε το νέο αυτό κεφάλαιο θα είναι τόσο ουσιαστικό, που σε έναν κόσμο γεμάτο τίτλους, χωρίς όμως περιεχόμενο, δεν θα χρειάζεται κανέναν τίτλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για όσα αφήνει πίσω του, ο Αντώνης Κανάκης υπογράμμισε πως όλες οι προηγούμενες εμπειρίες αποτελούν μέρος της διαδρομής του, ακόμη και εκείνες που με την πάροδο του χρόνου επέλεξε να ξεπεράσει.

«Ράδιο Αρβύλα», «Βινύλιο» και «Boomers» στο νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα

Στη νέα του τηλεοπτική στέγη ο παρουσιαστής θα έχει τρεις διαφορετικές εκπομπές: το «Ράδιο Αρβύλα», το «Βινύλιο» και τους «Boomers».

Κάθε μία έχει τη δική της θεματολογία και αισθητική, συνδυάζοντας την επικαιρότητα, τη μουσική, τη νοσταλγία και το χιούμορ. Ο ίδιος εξήγησε πως αυτά τα στοιχεία αποτελούν βασικά κομμάτια της δημιουργικής του ταυτότητας.

«Σε ό,τι αφορά την τηλεοπτική μου παρουσία, ναι. Η σάτιρα, η μουσική, το χιούμορ, είναι όχι τα μοναδικά, αλλά σίγουρα δομικά συστατικά των πραγμάτων που μου αρέσουν να κάνω στην τηλεόραση και που μου βγαίνουν αβίαστα», δήλωσε.

Πώς έχει αλλάξει το «Ράδιο Αρβύλα» μέσα σε 20 χρόνια

Το «Ράδιο Αρβύλα» συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας και ο Αντώνης Κανάκης κλήθηκε να σχολιάσει τις αλλαγές που έχει περάσει η εκπομπή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τη σάτιρα.

Όπως εξήγησε, η εξέλιξη της εκπομπής είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις αλλαγές που έχουν συμβεί στους ίδιους τους συντελεστές της, αλλά και στην κοινωνία και την πολιτική πραγματικότητα.

«Πρώτα εμείς οι άνθρωποι αλλάζουμε και μετά τα πράγματα που κάνουμε. Ειδικά τα πράγματα που γεννιούνται από ανθρώπους σε δημιουργικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο άποψης και που είναι ζωντανοί οργανισμοί, αλλάζουν συνεχώς. Φυσικά έχουμε αλλάξει εμείς μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια και κατά συνέπεια και η δουλειά μας», ανέφερε.

Στη συνέχεια, στάθηκε στις μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο σήμερα και την εποχή που ξεκίνησε η εκπομπή, επισημαίνοντας ότι οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες επηρεάζουν αναπόφευκτα τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η σάτιρα.

Μάλιστα, παραδέχτηκε πως του λείπει η πιο ανέμελη ατμόσφαιρα του παρελθόντος, λέγοντας: «Θα ήμουν βέβαια ψεύτης αν δεν ομολογούσα πως μου λείπει η κάπως πιο ανέμελη ή ανάλαφρη συνθήκη του παρελθόντος».

Govastiletto.gr – Αντώνης Κανάκης: Οι μέρες και οι ώρες που θα προβάλλονται οι εκπομπές του στο Mega