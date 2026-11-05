Την πρώτη του συνέντευξη μετά το τέλος της πολυετούς συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1 παραχώρησε ο Αντώνης Κανάκης στον Θανάση Λάλα και την εκπομπή «Portraits: Life Stories».

Ο γνωστός παρουσιαστής έκανε μια αναδρομή στην τηλεοπτική του πορεία, σχολίασε τα όρια της σάτιρας και στάθηκε στα πρότζεκτ που σφράγισαν την καριέρα του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απόφαση της ομάδας του «Ράδιο Αρβύλα» να λύσει τη συνεργασία της με το κανάλι, επιλέγοντας ωστόσο να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του σχετικά με τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν στο τηλεοπτικό διαζύγιο.

Μάλιστα, ο ίδιος έκανε μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική αναφορά στη νέα του καθημερινότητα χωρίς τηλεοπτικές υποχρεώσεις, αποκαλύπτοντας πως βιώνει ανάμεικτα συναισθήματα. «Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε λέω “Θεέ μου, γιατί δεν έχουμε εκπομπή;” και συγχρόνως λέω “Θεέ μου, σε ευχαριστώ που δεν έχουμε εκπομπή και δεν περνάω την ημέρα μου από το πρωί ως το βράδυ μέσα σε αυτά τα σκ@τά”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για τη σάτιρα

Ο Αντώνης Κανάκης μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη σάτιρα, εξηγώντας πως στις εκπομπές που έχει παρουσιάσει συνυπάρχουν διαφορετικές μορφές έκφρασης, ενώ αναφέρθηκε και στα προσωπικά όρια που θεωρεί απαραίτητο να έχει κάποιος όταν τοποθετείται δημόσια. «Οι σατιρικές εκπομπές που κάνουμε έχουν μια εναλλαγή σατιρικής έκφρασης και ευθείας έκφρασης. Θα υπάρχουν πράγματα που θα πω στον εαυτό μου να μην πει κάτι, έχω τα όριά μου. Τα όρια της σάτιρας είναι το ποιος είσαι. Πρέπει να έχεις τη σοφία και την ωριμότητα να κρίνεις τι πρέπει να πεις στο δημόσιο λόγο».

Στη συνέχεια, θυμήθηκε δύο από τις εκπομπές που ξεχώρισε στην τηλεοπτική του διαδρομή, το «Κομφούζιο» και το «ΑΜΑΝ», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον αείμνηστο Αντώνη Παραρά, με τον οποίο είχε συνδεθεί φιλικά και έφυγε από τη ζωή το 1997. «Το “Κομφούζιο” το ξεχωρίζω σαν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ήταν και ο Αντώνης Παραράς μαζί μας, ένα παιδί που γνώρισα και έγινα φίλος του και πάρα πολύ θα ήθελα να ήμασταν μαζί σε όλη μας τη ζωή, με κάποιον τρόπο. Ήταν και ο Σωτήρης Καλυβάτσης. Το “ΑΜΑΝ” επίσης το ξεχωρίζω. Ήταν αμιγώς σατιρική εκπομπή. Δεν μας ένοιαζε τίποτα, ήταν καρικατούρες όλοι στο “ΑΜΑΝ”. Δούλευα πάρα πολύ για το “ΑΜΑΝ” πίσω από τις κάμερες».

Η απάντηση για την αποχώρηση από τον ΑΝΤ1

Το πιο ενδιαφέρον σημείο της συνέντευξης ήρθε όταν ο Θανάσης Λάλας τον ρώτησε ευθέως για τους λόγους που οδήγησαν στο τέλος της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1, ύστερα από σχεδόν 30 χρόνια κοινής πορείας.

Ο Αντώνης Κανάκης δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, παραπέμποντας ουσιαστικά στην ανακοίνωση που είχε δημοσιοποιήσει η ομάδα του. «Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό. Καλά ήμασταν αλλά δεν θα ήθελα να αναφερθώ. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο από όσα είπαμε στην ανακοίνωση. Η αναστάτωση αυτού του είδους (σ.σ. του να φεύγεις από κάπου) είναι κινητήριος δύναμη», είπε μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα» είχε ανακοινώσει την απόφασή της να μην ανανεώσει τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1, επικαλούμενη αποκλειστικά λόγους αρχής.

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