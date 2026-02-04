Ο Αντώνης Καρυστινός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα στον ALPHA, όπου έκανε μια σπάνια και προσωπική αναφορά στην κόρη του, που φέτος είναι 10 ετών.

«Είμαι μπαμπάς ενός κοριτσιού. Θυμάμαι πολύ καλά τις πρώτες στιγμές μαζί της. Ο πόνος μου ήταν να μην ξεχάσω αυτές τις στιγμές», είπε ο ηθοποιός.

«Μετά έρχεται η καθημερινότητα, οι υποχρεώσεις, και αναρωτιέσαι πώς σε κοίταξε, πώς την κράτησες, τι φωνούλες έκανε. Θέλω να τα σημειώνω για να μη χάσω αυτές τις αναμνήσεις. Οι μαμάδες συνδέονται με πιο δυναμικό τρόπο, αλλά κι εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανές αυτές τις στιγμές», πρόσθεσε.

Ο Καρυστινός μίλησε επίσης για τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή της οικογένειάς του, όταν αποφάσισαν να μετακομίσουν στο Λονδίνο. Η μετακόμιση ήρθε σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και όταν η κόρη του ήταν μόλις δύο ετών.

«Η Αγγλία ήταν ασφαλής επιλογή, λόγω γλώσσας, ευκαιριών και απόστασης. Η Αμερική ήταν πολύ μακριά. Από την άλλη, τα γερμανικά δεν τα μαθαίναμε», εξήγησε.

«Το να μαζέψεις βαλίτσες και να πας σε ένα μέρος που δεν ξέρεις, είναι σαν κανονική μετανάστευση. Δεν το βίωσα στενάχωρα, αλλά πρακτικά: “Πάμε, τι πρέπει να κάνουμε σήμερα; Ένα, δύο, τρία”. Ήταν αδιανόητο σε επίπεδο αδρεναλίνης, σαν να ήσουν ο καπετάνιος του πλοίου».

Η συγκινητική του εξομολόγηση δείχνει πώς η καθημερινότητα, οι μεγάλες αποφάσεις και οι μικρές στιγμές με την κόρη του έχουν διαμορφώσει τη ζωή του, τόσο ως γονέα, όσο και ως επαγγελματία.

