Ο Αντώνης Λουδάρος μοιράστηκε, στην εκπομπή «Buongiorno», μια προσωπική εξομολόγηση, που δεν είχε κάνει ποτέ μέχρι σήμερα, μιλώντας ανοιχτά για τη μάχη του με τον καρκίνο του δέρματος.

Όπως εξήγησε, η διάγνωση ήρθε μέσα στην περίοδο του κορονοϊού, μια εποχή που όπως είπε του έφερε γενικότερα ένα «ξεσκαρτάρισμα» στη ζωή του. «Δεν το έκανα εγώ, μου το έφερε ο Θεός», σημείωσε αρχικά ο Αντώνης Λουδάρος.

Ο αγαπημένος ηθοποιός περιέγραψε πώς όλα ξεκίνησαν από κάτι που έμοιαζε εντελώς αθώο. «Διαγνώστηκα με καρκίνο, όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά με ταρακούνησε πάρα πολύ. Πήγα να βγάλω κάτι σαν σπυράκι, μου έκαναν βιοψία και μου είπαν πως είναι βασικοκυτταρικός καρκίνος, θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν ήμουν ποτέ μόνος σε αυτό, ήταν κοντά η οικογένεια και οι φίλοι μου. Ήταν ένα πολύ γερό μάθημα. Φοβήθηκα στην αρχή, με ξε-φόβισαν οι γιατροί, μου είπαν πως δεν είναι και τίποτα τρομερό. Δεν ήταν σε τρίτο στάδιο, το μελάνωμα, να είναι κάτι επίφοβο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Λουδάρος.

Ο ίδιος δεν έκρυψε ότι στην αρχή φοβήθηκε, παρόλα αυτά η περιπέτειά του εξελίχθηκε ομαλά. Ο Αντώνης Λουδάρος αποκάλυψε: «Αυτό κράτησε για κάποιους μήνες, έκανα πέντε επεμβάσεις για να καθαριστεί, γιατί ήταν στο δέρμα. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, δεν το είχα πει ποτέ, τώρα πια μπορώ να το λέω. Πρέπει να είσαι και έτοιμος. Στη λέξη αισθανόμαστε λίγο περίεργα, κι εγώ το πέρασα. Δεν πρέπει. Δεν είναι κάτι που είναι επικίνδυνο για τη ζωή μου».

«Δεν ήμουν ποτέ μόνος σε αυτό. Ήταν κοντά η οικογένεια και οι φίλοι μου. Ήταν ένα πολύ γερό μάθημα», συμπλήρωσε ο Αντώνης Λουδάρος και κλείνοντας το θέμα έστειλε ένα μήνυμα πρόληψης: «Ξέρετε από τι το έπαθα; Από τον ήλιο. Εγώ σιχαίνομαι τον ήλιο, πάθαινα ημικρανίες. Μου είπαν ότι λειτούργησε σωρευτικά από την παιδική μου ηλικία. Πάντα αντηλιακό».

