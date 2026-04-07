Συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» παραχώρησε ο Αντώνης Λουδάρος και μίλησε για τη στιγμή που διαγνώστηκε με καρκίνο αλλά και την απώλεια της σπουδαίας Μαρινέλλας.

«Ήθελα επιτέλους και να το πω γιατί ήθελα να βρω κι εγώ τη δύναμή μου. Κατάλαβα ότι για τους ανθρώπους που δεν προσέχουνε, να τους χτυπήσω ένα καμπανάκι. Γέλασα όταν διαγνώστηκα! Απ’ την τρομάρα μου νομίζω. Μέχρι να μου πουν ότι «ξέρεις κάτι Αντώνη; Δεν θα φύγεις από αυτό, από αυτό το πράγμα». Όταν το πρωτοακούς, ξέρεις, το «είναι ένας καρκίνος», λες, ε, πλάκα μου κάνουν. Μάλλον κάποιος μου κάνει πλάκα, να κοιτάξω να δω τι γίνεται» εξομολογήθηκε ο Αντώνης Λουδάρος.

«Θυμάμαι στην πρώτη μας συνάντηση… είχα καταπιεί τη γλώσσα μου. Και κάτι με ρώτησε και εγώ τα έχασα, δεν απάντησα και μου λέει «παιδί μου, σου μιλάω, γιατί δεν απαντάς;». Μου λέει «ντρέπεσαι;». Μου λέει «να βάλεις κόσκινο!». Έμαθα πολλά πράγματα εκεί, και για τη ζωή και για την τέχνη. Γελάσαμε πάρα πολύ. Έβλεπες στα παρασκήνια έναν άνθρωπο που έλεγες «θα τα καταφέρει;». Και έβγαινε και γινόταν δύο μέτρα! Και της έλεγα «ρε Μαρινέλλα, πώς το κάνεις αυτό;». Μου λέει «μα δεν το κάνω εγώ… η Μαρινέλλα το κάνει. Την Κικίτσα την αφήνω… στα παρασκήνια» ανέφερε επίσης ο ηθοποιός.

Τι είχε πει ο Αντώνης Λουδάρος στο Buongiorno

Ο Αντώνης Λουδάρος βρέθηκε καλεσμένος πριν δυο μήνες περίπου στο Buongiorno και αποκάλυψε πρώτη φορά την σοβαρή περιπέτεια υγείας του.

«Βλέπω πια τη ζωή διαφορετικά… Στον κορωνοϊό έγινε ένα ξεσκαρτάρισμα που δεν το έκανα εγώ, μου το έφερε ο Θεός για να με βοηθήσει να δω το φως. Διαγνώστηκα με καρκίνο. Όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά με ταρακούνησε πάρα πολύ. Δεν ήταν κάτι σοβαρό. Είχα πάει να βγάλω ένα σαν σπυράκι, το στείλαμε για βιοψία και είδαμε ότι είναι καρκίνος….Δεν ήμουν ποτέ μόνος σε αυτό, ήταν και η οικογένεια κοντά, και οι φίλοι μου. Ήταν ένα γερό μάθημα. Φοβήθηκα στην αρχή. Με ξεφόβισαν οι γιατροί. Μου είπαν ότι δεν είναι κάτι τρομερό και αντιμετωπίζεται…

Η ιστορία αυτή κράτησε κάποιους μήνες. Έκανα πέντε επεμβάσεις γιατί ήταν στο δέρμα και έπρεπε να καθαριστεί. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν το είχα πει ποτέ. Τι να πεις; Πρέπει να είσαι και έτοιμος για να το πεις. Τώρα δεν είναι και μέρα αυτή που το λέω, δε θέλω να σας μαυρίζω…Ευτυχώς για μένα, δεν είναι κάτι που να είναι επικίνδυνο για τη ζωή μου. Δε χρειάστηκα κάποια θεραπεία μετά…» είπε ο Αντώνης Λουδάρος.

